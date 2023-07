Cette 10e édition enregistre un beau succès, au-delà de nos objectifs. Nous avons réuni plus de 20 000 festivaliers. Je n’ai pas encore les chiffres précis. Il y avait une affluence de 5 300 personnes vendredi, entre 8 300 et 8 400 samedi, et plus de 6 500 dimanche, je pense même qu’on n’était pas loin des 7 000.

Une rumeur a enflé tout le week-end parmi les habitués du festival. Ce sera le dernier. Info ou intox ?

Cette question, on me l’a posée une centaine de fois ce week-end. Il n’a jamais été question d’arrêter. Il a été question de revoir les choses pour ne pas perdre de l’argent comme l’année passée. Les choix posés ont fonctionné. Il a toujours été de notre volonté de pérenniser l’événement.

Il est vrai que si on avait perdu de l’argent comme l’année passée, peut-être que le concept aurait été remis en question.

L’année dernière, le festival affichait en effet 140 000 € de pertes, épongées par les bons résultats précédents ?

On a fait quelques années avec un peu de bénéfices, mais vraiment pas énormes. Nous sommes une organisation privée, nous avons fait ce qu’il fallait. On a su tenir le coup avec l’argent injecté malgré la perte de l’an passé.

Nous sommes neuf à organiser ce festival. Tous bénévoles. Personne n’est payé. On fait cela en plus de notre boulot. Cela prend beaucoup d’énergie. Nous sommes vraiment heureux que cette édition soit hyper réussie. Et nous tenons à remercier l’ensemble des 300 bénévoles. On ne les remercie jamais assez.

Cette année, le Baudet’stival sera en bénéfice ?

Il est trop tôt pour le dire, mais je ne pense pas qu’on perdra de l’argent. On devrait être à l’équilibre. Et s’il y a un petit "plus", ce ne sera pas des sommes folles. Notre but n’est pas de gagner de l’argent avec ce festival, c’est de proposer quelque chose pour Bertrix et toute une région. Le but c’est de ne pas en perdre trop non plus.

Cela explique les prix pratiqués sur le site du festival ? Certains se sont plaints de la bière à 3,20 € ou des frites à plus de 6 €…

Les foodtrucks fixent leurs prix eux-mêmes. Ils ont une totale liberté.

Au niveau du bar, l’an passé le prix d’une bière était de 2,80 €. Cette année, elle était à 3,20 €. On a fait que répercuter l’augmentation du coût, sans marge supplémentaire. Cela nous paraît un prix juste en festival. Il ne faut pas oublier que les associations en profitent. Les scouts, le mini-foot, le basket et le volley tiennent des buvettes. On leur reverse une commission de 10%.

L’affiche "urbaine" du samedi a cartonné, avec Naps, Gims et Dadju. Un concept à rééditer l’an prochain ?

C’était un réel défi et le public a répondu présent. Associé à un vendredi plus "festif" et un dimanche plus "familial" le concept a bien fonctionné. On pourrait envisager le même choix. On a déjà discuté avec quelques agents ce week-end, on nous a soufflé quelques noms. Et il y en a des noms qui nous intéressent vraiment.

La seconde scène sur laquelle montent des artistes émergents prend de plus en plus d’ampleur. C’était un bon choix.

Si vous ne deviez retenir qu’une seule prestation de ce week-end ?

J’ai vraiment apprécié Matt Pokora, son show avec les danseurs, je trouve que ça en impose. Le public y a été réceptif.

Et j’ai eu un coup de cœur pour Mentissa. J’ai apprécié son concert, sa gentillesse, le fait qu’elle aille vers les gens, les enfants. C’est une chouette fille qui ne se prend pas la tête, qui est abordable.

Dimanche, les têtes d’affiche ont commencé à jouer avec 40 minutes de retard, du fait de la météo orageuse. Est-ce qu’une éventuelle annulation, comme aux Ardentes, a été mise sur la table ?

Je suivais la météo depuis le matin. Là, j’ai pris ma casquette de bourgmestre, responsable de la sécurité sur le territoire de la commune. Je sais faire la part des choses. On m’a parlé des Ardentes annulées. Je ne voulais pas qu’on prenne de décision trop hâtive. On a mis les gens déjà sur place à l’abri à l’Institut Notre-Dame. Sur base de diverses analyses de la situation météo, j’ai proposé de reporter les concerts vers 17 h-18 h. Toutes les autorités compétentes étaient d’accord autour de la table. On a refait le point de la situation à 16 h 30. Tout était OK. On a fait le bon choix.

Tous les groupes ont été compréhensifs. Ceux qui ont été annulés seront reprogrammés l’an prochain.

Annuler, cela aurait impliqué quoi comme conséquences ?

Je n’ai pas analysé toutes les conséquences, il y en aurait eu en termes de remboursement de billets, de cachets d’artistes, avec les foodtruck, mais la sécurité n’a pas de prix.

On l’a compris, il y aura bel et bien un Baudet’stival l’an prochain. Qu’est-ce qui pourrait être (encore) amélioré dans l’organisation ?

Honnêtement que ce soit en termes d’entrées et de bars, tout s’est très bien passé. Et on a essayé de bien communiquer. Au niveau de l’accueil des artistes, là aussi, tout s’est bien passé.

Peut-être mettre des fontaines à eau sur le site ?

Il y en avait deux à l’entrée, mais on compte en mettre plus. On en a justement parlé ce matin (NDLR: lundi).