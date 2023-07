Le ministre Jeholet rend visite au camp patro de Neuvillers (vidéo)

Il était 9 h ce mardi matin lorsque Pierre-Yves Jeholet a fait son arrivée au camp. Les jeunes l’ont accueilli avec un foulard et de la Chatte, une bière bien connue en province de Luxembourg. Un peu tôt pour en profiter d’autant que le ministre-président était là pour une raison bien précise: féliciter le mouvement de jeunesse qui a dû s’adapter à un changement de calendrier. En effet cette année, les vacances scolaires ont débuté le 8 juillet, l’école se terminant le 7. Une difficulté supplémentaire après deux années rythmées par la crise sanitaire.

Plus difficile encore de trouver un lieu de camp

Sur l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 219 camps patro sont organisés cette année, soit un peu moins que d’habitude. Le Patro de Neuvillers, lui, a fait front et s’est débrouillé pour tout de même accueillir une centaine de jeunes en ce début d’été. Pari réussi !

"C’est important d’être sur le terrain, explique Pierre-Yves Jeholet. D’autant que les mouvements de jeunesse, c’est 5 000 camps en Belgique, 400 000 jeunes qui ont la chance d’y participer dont 120 000 francophones. En Wallonie, 2 700 endroits de camps sont recensés. Je voulais tirer un grand coup de chapeau aux fédérations et à tous les animateurs qui font un boulot remarquable et dans des conditions parfois difficiles. Après les bulles de 50 personnes pendant les années Covid, les organisateurs doivent désormais s’adapter aux nouveaux rythmes scolaires. Cela a accentué la problématique des endroits de camps, qui n’est pas nouvelle, mais qui risquait de s’amplifier si l’on ne prenait pas une série de mesures importantes."

Gouverneurs et bourgmestres sollicités

En ce début d’année, entre 400 et 600 demandes n’étaient pas satisfaites. "La majorité a pu trouver un endroit et organiser un camp tandis qu’une minorité a renoncé, reprend le ministre-président. Ce n’était pas évident de relever ce défi et il était important d’être en contact avec toutes les fédérations afin de trouver des solutions. Les contacts sont toujours excellents."

Des réunions ont notamment eu lieu avec les gouverneurs des différentes provinces mais aussi avec les bourgmestres, "pour soutenir les camps de jeunesse, dit encore Pierre-Yves Jeholet. Nous parlons toujours de l’un ou l’autre camp où la situation a un peu dérapé, mais nous ne parlons jamais des 99% de camps qui se déroulent de façon remarquable. Nous avons donc sollicité les Communes, dont celles qui accueillent beaucoup de camps, afin qu’elles trouvent davantage d’endroits disponibles." Des entretiens précieux qui ont permis à des camps d’avoir lieu, parfois in extremis.