Le tourisme luxembourgeois, grand oublié du schéma wallon

"Vouloir doter la Wallonie d’un outil pour encadrer le développement territorial dans les années à venir est une bonne chose, mais en découvrant ce projet, nous avons l’impression que la Wallonie est perçue comme une île, réagit d’emblée Fabian Collard, directeur général d’Idélux. Un exemple ? Pour la province de Luxembourg, on ne semble pas tenir compte de l’aspect transfrontalier avec le grand-duché de Luxembourg ou la France."

Idélux a aussi remis cet avis afin qu’il puisse servir aux Communes pour alimenter le leur.

L’une des critiques largement émise vis-à-vis de ce projet de SDT est le fait que les zones wallonnes à développer en premier à l’avenir seraient Liège, Charleroi, Mons/La Louvière (le "sillon wallon"). L’avis d’Idélux note que "l’axe lotharingien" (Bruxelles-Namur-Luxembourg) soit mis au centre du développement, mais guère plus loin que Namur.

"Nous craignons que, par la suite, l’administration établisse des priorités sur cette base en rendant le développement économique plus compliqué ailleurs, poursuit Fabian Collard. Le pôle spatial Redu/Transinne est désormais bien retenu. Mais qu’en est-il en province de Luxembourg de Novalis à Marche, d’Ardenne Logistics ou du Terminal Container d’Athus qui sont aussi des zones appelées à se développer ?"

Bastogne, La Roche ou encore Bouillon ne sont pas des pôles

Le tourisme est également un secteur très porteur en province de Luxembourg. Et sur ce point, Idélux dit regretter qu’aucun site luxembourgeois ne soit cité dans le projet de SDT comme grands sites touristiques wallons, alors que la province de Luxembourg est la première province wallonne en termes de fréquentation touristique et est une destination phare en Wallonie.

"C’est vrai qu’il y a aussi des atouts ailleurs en Wallonie, mais que fait-on par exemple de Bastogne, Bouillon, Orval, Durbuy ou La Roche ?, pointe le directeur général d’Idélux. Et c’est d’autant plus étonnant que la Wallonie vient de reconnaître des parcs nationaux dont celui de la Semois. Des dynamiques locales y sont lancées."

Utiliser des friches ?

Le projet du SDT prévoit d’utiliser des friches pour créer du logement et de l’activité économique. "Ce principe est difficilement applicable en province de Luxembourg, relève Alexandre Petit, chef de service stratégie territoriale chez Idelux. Cela a déjà été fait, mais notre province compte moins de friches. Et nous ne souhaitons pas voir des entreprises fermer et devenir des friches."

Le projet de SDT prévoit aussi que, à l’horizon 2030, 30% des nouveaux terrains à vocation économique soient aménagés sur des terres déjà artificialisées. Idélux estime que ce ratio doit être calculé au niveau de la Wallonie. Et ce, afin de permettre encore, vu la spécificité de la province de Luxembourg, la création de zones à vocation économique.

En ce qui concerne la question des centralités qui seraient urbanisées en premier – dont il est beaucoup question dans les conseils communaux – Idélux prône une certaine souplesse.

"Les Communes pourront prévoir les ajustements au travers de leur schéma de développement communal tenant compte des spécificités locales", rappelle Alexandre Petit. Mais Idélux insiste sur la nécessité de dégager des moyens régionaux pour accompagner les Communes dans l’élaboration de leur schéma.