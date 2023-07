Des arnaqueurs au "wash wash" à Bertrix et Saint-Hubert condamnés

Une escroquerie au "wash wash" qui consiste à tremper les billets de banque européens portant un cachet du Congo, dans un liquide pour enlever le cachet et rendre les billets officiels.

Le processus consistait à utiliser des billets noircis pour faire croire qu’il suffisait d’un original pour développer deux billets. Or, dans la réalité, ils multipliaient un vrai billet avec un autre billet réel, en faisant croire qu’il s’agissait de deux billets noircis, puis lavés.

Flagrant délit

Les victimes bertrigeoises, approchées par les malfrats dans le cadre de la vente d’une machine agricole en 2019, se sont rendu compte de l’arnaque après avoir perdu un peu plus de 31 000 €.

Ils ont tendu un piège aux voleurs en prétextant vouloir échanger cette fois 100 000 €. Ce que les malfrats ont accepté. Sauf que la police avait été prévenue et a pu ainsi prendre les voleurs en flagrant délit à Bertrix.

Les policiers mettront alors la main sur un coffre-fort, une bouteille contenant le fameux produit de nettoyage des billets de banque, ainsi que des faux billets.

Une troisième victime

Cette affaire a permis de faire le lien avec une troisième victime, un restaurateur de Saint-Hubert. Il avait senti l’arnaque et avait même été en possession d’un sac oublié par les voleurs et qui contenait le matériel de contrefaçon. Pour récupérer leur bien, les prévenus n’avaient pas hésité à agresser le commerçant alors qu’il se rendait en voiture à la banque pour déposer la recette de sa journée de travail. Le Borquin, stoppé sur la route par une moto au sol, avait été emmené de force dans une voiture et sommé de rendre le sac. Les agresseurs étaient également repartis avec l’argent du commerçant, sa montre et des bijoux, laissant leur victime en état de choc.

Peines de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné les trois individus à des peines de prison assorties de sursis. Junior Akamba, considéré comme le meneur de la bande, est condamné à 30 mois de prison avec un sursis pour ce qui dépasse 14 mois de détention. La somme de 32 000 € détournée lui sera également confisquée. Pierre Nyee est, quant à lui, condamné à 2 ans de prison assortis d’un sursis pour ce qui dépasse les 12 mois. Quant au troisième prévenu, Désiré Tchatchui Taguep, il écope d’un an de prison avec un sursis pour ce qui dépasse la durée de sa détention préventive.

Au civil, les prévenus sont condamnés à rembourser les parties civiles bertrigeoises, ainsi que 12 000 € correspondant au préjudice subi par le restaurateur de Saint-Hubert.