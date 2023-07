Les élèves de l’école de Wolkrange dessinent pour la paix et aident les associations

Les élèves de 5ème ont choisi l’ASBL “Accompagner”. Il s’agit d’une équipe de soutien en Soins Palliatifs en Province de Luxembourg. Les élèves de 6ème année quant à eux ont choisi l’association “Médecins du désert”. L’objectif de celle-ci est d’apporter son expertise et la gratuité pour soigner, rendre la vue (interventions sur la cataracte), et d’autres à des personnes pauvres qui ne pourraient pas avoir accès à cette prise en charge. Les représentants de ces deux associations se sont rendus en classe pour se présenter, répondre aux questions et ainsi permettre à chacune des classes de distribuer un chèque de 500€.

La photo des 6e primaire

Les élèves ont récolté la somme de 500 euros. ©éda

La photo des 5e primaire