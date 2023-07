Tous mobilisés à Arlon pour soutenir Mariam, Ernest et Billy, trois demandeurs d’asile menacés d’expulsion

C’est face à l’incompréhension de cette décision qu’une quarantaine de personnes sont venues de toute la province pour réclamer un peu d’humanité, voire de bon sens.

Patrons, collègues de travail, amis, le syndicat CSC mais aussi des mandataires politiques de tous les partis, comme le bourgmestre de Vielsalm Élie Deblire ou la bourgmestre arlonaise f.f. Carine Lecomte.

Le milieu associatif s’est également mobilisé en nombre pour demander une exception.

"Un scandale", selon la CSC

Quand on sait qu’Ernest a été arrêté sur son lieu de travail, emmené à la prison de Marche puis au centre fermé d’Anvers, la tension est à l’extrême. Yannick Vincent de la CSC évoque l’arrestation avec menottes: "Il a été arrêté de façon scandaleuse dans son usine. Pour l’instant, il est toujours enfermé à Anvers". À Arlon, on osait croire à une sortie prochaine.

Ce mercredi, Billy originaire de Guinée Conakry a pris le micro, il est couvreur depuis 2019 à Gouvy. Devant l’assemblée, il aura touché par sa sincérité, son français. Il sera illégal le 1er août. "Je suis dans l’angoisse. Je vais perdre mon travail. J’ai fourni beaucoup d’efforts en formation et intégration. On contribue à l’économie du pays. L’illégalité, c’est la souffrance !"

Le patron de Billy : "Je suis écœuré !"

Son patron de l’entreprise Lejeune a redit toute son indignation d’autant que son métier est en pénurie. "C’est même Billy qui forme actuellement un jeune. C’est ahurissant. Il paie ses impôts. On lui a offert 40 heures de cours qu’il a réussies. C’est ça, la Belgique ! Je suis écœuré ! Il a reçu 5 400 signatures. On ne va pas s’arrêter là !"

Le big boss de la Société de titres services XLG est venu à Weyler (Arlon,) soutenir Mariam: "Sans ces personnes courageuses, on ne sait rien faire, elles ne viennent pas prendre la place de quelqu’un d’autre. Elles viennent résoudre un problème d’emplois".

Satisfecit depuis deux ans pour Catherine Mahillon qui est heureuse du travail de sa technicienne de surface, Mariam: "C’est l’incompréhension, le 15 juillet, elle ne va plus pouvoir travailler, elle écrit un français parfait, est d’une grande discrétion".

Et la dame de poser la question aux décideurs: "Qu’a fait Mariam de mal ?".

Mariam, elle, conclut avec la gorge serrée: "Je vous remercie pour le soutien. Avec tout ce monde, je retrouve l’espoir que j’avais perdu !"

Dominique Ernould, la porte-parole de l’Office des Étrangers, convient que la procédure d’asile et l’intégration "sont malheureusement deux choses différentes. C’est le Commissariat général aux réfugiés et apatrides qui est l’instance indépendante qui se prononce sur le fond. Quand c’est négatif, le dossier revient à l’Office des étrangers et on délivre un ordre de quitter le territoire". Si des procédures de régularisation sont en cours, les personnes restent bien sur le coup de quitter le territoire et doivent le faire: "J e comprends que c’est difficile, mais si on veut une politique migratoire cohérente, ce n’est pas tenable. Tout est motivé sur une base légale et pas à la tête du client !" Elle précise encore qu’une aide juridique existe même en centre fermé.