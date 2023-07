Geoffrey Duchemin, l'auteur présumé des coups de couteau à Neufchâteau, a été placé sous mandat d'arrêt par le Juge d'Instruction

La victime, un homme âgé de 39 ans, a reçu trois coups de couteau au niveau de l’abdomen et du thorax côté gauche et présente des blessures importantes. Il a été transporté à l’hôpital le plus proche et ses jours sont toujours en danger.

Le suspect, Geoffrey Duchemin, né en 1989, a été interpellé et privé de liberté le jour même à 01 h 14. Le dossier a été mis à l’instruction par le magistrat de garde du parquet, du chef de tentative d’assassinat. Le suspect a été interrogé ce jour par le Juge d’Instruction de Marche. Celui-ci a délivré un mandat d’arrêt après avoir inculpé le suspect de tentative de meurtre.

L’inculpé comparaitra ce mardi 18 juillet 2023 devant la Chambre du conseil de Marche qui devra se prononcer sur la régularité du mandat d’arrêt et sur le maintien ou non de l’intéressé en détention préventive.

Des premiers éléments de l’enquête, l’altercation trouverait sa source dans un conflit interpersonnel, dont les circonstances devront être clarifiées par l’enquête.