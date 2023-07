Ils séquestrent et tabassent leur hôte au Nouvel An près de Neufchâteau: 2 ans de prison

Elodie Dequidt et Michaël Vanonguevalle étaient hébergés depuis quelques jours par une amie, qui réside dans la région de Neufchâteau. Une amie qu’ils ont séquestrée, en l’empêchant de sortir de chez elle. Une amie qu’Elodie Dequidt a rouée de coups, alors que son compagnon n’a rien fait pour mettre un terme à ce passage à tabac. La Chestrolaise s’en sortira avec six côtes cassées et un pneumothorax ! C’est dire l’acharnement avec lequel les coups ont été portés.

Cette histoire, nous vous en avions déjà fait part dans une précédente édition.

Tout est parti d’une dispute au sein du couple. Lassée, la Chestrolaise a tenté d’y mettre un terme. Tout ce petit monde étant bien imbibé d’alcool, les choses sont parties en vrille. La Chestrolaise a porté un coup, déchaînant l’ire de son invitée.

Tabassée, son GSM pris par le couple, elle s’est retrouvée dans sa chambre bien démunie, et en piteux état. Retrouvant un autre GSM, elle a pu solliciter le secours de ses proches.

Les avocats ont contesté la séquestration, les portes n’étant pas fermées à clé. Peu importe, selon le juge André Jordant. La victime n’était pas libre d’aller et venir, soit par la contrainte, soit par la menace. Cela suffit pour qu’il y ait détention arbitraire.

Me De Coster avait plaidé un sursis probatoire pour sa cliente. Il n’en sera rien. Le jugement pointe qu’Elodie Dequidt a déjà été condamnée à deux reprises, lourdement, pour des faits de violence, et qu’elle n’a pas respecté les conditions de son sursis. "Elle se pose systématiquement en victime des coups qu’elle donne", est-il encore stipulé dans le jugement. Trop, c’est trop. Elle écope de deux ans de prison ferme.

"Un amour toxique"

Même tarif pour son compagnon. Lui aussi est connu des autorités judiciaires. Lui aussi est en état de récidive légale.

Me Romain avait plaidé que tous les problèmes de son client n’ont qu’un seul dénominateur commun, sa compagne, déplorant "un amour toxique". Lors de l’audience, il ne pouvait d’ailleurs détacher son regard d’elle.

Fou amoureux, il a même brisé volontairement son bracelet électronique pour pouvoir être incarcéré en même temps que sa compagne.

Lui non plus ne respecte pas les mesures probatoires qui lui avaient été accordées.

Les deux protagonistes ont aussi été condamnés pour une autre scène de violence entre eux. Et pour avoir à nouveau porté des coups à une tierce personne.

Quant à la Chestrolaise, victime de ses invités, elle écope d’une peine de 50 heures de travail, pour le coup donné.