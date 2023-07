Libin: des jeunes au chevet du petit patrimoine durant l'été

En partenariat avec Qualité-Village-Wallonie

À Libin, dans le cadre du projet porté par la Commune et le CPAS, un partenariat est aussi noué avec l’ASBL Qualité-Village-Wallonie accompagnant les Communes dans la sauvegarde de leur petit patrimoine. Monuments aux morts, croix, grilles de cimetières, garde-corps de pont, rampes dans l’espace public,…tout cela est considéré comme du petit patrimoine.

"Les endroits où les jeunes vont travailler ont été identifiés grâce à un recensement du petit patrimoine qui a été fait sur l’ensemble du territoire communal, explique Charlotte Mahin, assistante sociale au CPAS de Libin et responsable du projet Été Solidaire au niveau local. Les jeunes ont été sensibilisés à l’importance de ce petit patrimoine. Vu les endroits choisis, la population peut voir les jeunes à l’œuvre et pourra ensuite découvrir leur travail d’embellissement. Le service des travaux est aussi là pour superviser ou donner des conseils."

Les six jeunes ont déjà eu l’occasion de remettre en état le monument aux morts d’Ochamps. Cette semaine, ils se sont affairés à nettoyer les rampes devant les anciennes écoles de Redu avant une remise en peinture. Ils se déplaceront encore vers le hameau de Lesse où les garde-corps du pont enjambant la rivière ont besoin d’une petite attention ou bien à Smuid pour s’affairer autour d’une petite chapelle.

"Travailler de mes mains en étant dehors"

Ces six jeunes, originaires de la commune de Libin, ont tous postulé pour être engagés comme jobistes dans le cadre d’Été solidaire. Comme Julien, 15 ans.

"Je cherchais un moyen de gagner un peu d’argent durant les vacances, explique-t-il, tout en ponçant les rampes devant les anciennes écoles de Redu. Je voulais pouvoir travailler de mes mains tout en étant dehors. Donc c’était ce qu’il me fallait. Et en plus je découvre des endroits que je ne connaissais pas dans ma commune. Cela sera une fierté de passer devant et de me dire que j’y ai travaillé."

La multiplicité des tâches a aussi séduit Eva, 17 ans. "J’ai déjà eu l’occasion de travailler comme étudiante dans un restaurant mais j’avais vraiment besoin d’un job en extérieur, confie-t-elle. J’ai vu un message sur Facebook concernant Été solidaire. Et la description m’a tout de suite plu."

L’opération Été solidaire se poursuivra jusqu’au 20 juillet à Libin.