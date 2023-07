Une nouvelle aire d’éveil musical en plein air à découvrir à Houtopia (vidéo)

"Découvrir les cinq sens de manière plus libre"

C’est sous le soleil que l’aire d’éveil musical extérieure a émis ses premiers sons. Six instruments ont été minutieusement installés dans un coin ombragé, dans un cercle de verdure. Certains sont déjà connus du public comme les xylophones, présents sous différentes déclinaisons, tandis que d’autres appellent à les découvrir, comme le drum. L’objectif est de prolonger l’expérience sensorielle, déjà bien présente dans l’espace indoor de Houtopia, vers l’extérieur, afin de proposer une visite plus riche et plus complète. Ici, il est donc possible de toucher, de créer et d’écouter.

"N ous pouvons désormais proposer à nos visiteurs de prolonger la découverte des cinq sens de manière plus libre, affirme la directrice, Delphine Didriche. Chaque musicien peut s’approprier un instrument. Le lieu laisse également place au calme et à la sérénité, à côté de l’Ourthe."

Le but est également de permettre aux enfants, qui ont besoin de plus d’espace pour expérimenter, d’apprendre plus aisément. " Nous souhaitons aussi être en mesure de proposer un matériel adapté à notre public d’enfants et d’adultes porteurs de handicap et qui ont besoin d’un environnement isolé et préservé de la foule de stimulations sensorielles que propose notre espace intérieur, afin de se centrer sur une seule expérience", poursuit Delphine Didriche.

À travers cette nouvelle aire d’éveil musical, animée chaque jour par un animateur jusqu’au 27 août, Houtopia souhaite développer la pédagogie du dehors. Lors de l’inauguration, chaque invité présent a pu s’essayer à ce nouvel outil en créant de jolies mélodies.

"Innover fait partie de l’ADN de Houtopia"

L’année n’est pas encore terminée qu’elle semble déjà arrosée de succès. Houtopia, fort de ses 35 000 visiteurs par an, a connu un premier semestre agréable malgré la réforme des rythmes scolaires. " Nous nous sommes adaptés aux changements de congés, reprend la directrice. Nous nous sommes calés sur les quinze jours de congés des néerlandophones au mois d’avril et ensuite sur la première quinzaine de mai pour les francophones. C’est sportif, mais on s’adapte."

Cet été, le programme familial a néanmoins dû être raccourci, la saison ne débutant que le 8 juillet au lieu du 1er. " Le programme familial, avec les animations, prendra également fin le 27 août au lieu du 1er septembre, dit-elle encore. Mais j’ai le sentiment que ce ne sera pas une énorme perte financière étant donné que le reste de l’année est vraiment très bon. Le plus difficile a été de trouver des étudiants."

Mais cela n’arrête pas l’équipe, qui est sans cesse à recherche d’innovation. " Les équipes ont dû faire face à la crise sanitaire, à l’inflation, au changement des rythmes scolaires et doivent également faire face aux difficultés en termes de mobilité, affirme le bourgmestre de Houffalize, Marc Caprasse, fier de ce pôle touristique. Et pourtant, Houtopia continue d’innover. Cela fait partie de son ADN"

Malgré tous ces facteurs déstabilisants, Houtopia reste un lieu phare en province de Luxembourg et en Wallonie. Et un très bel outil apprécié des visiteurs qu’ils soient de la commune ou d’ailleurs.

Voici le programme chaque jour durant l’été

Une démonstration de l'aire musicale été faite au public avant que celui-ci n'y prenne part également. ©EdA

Jusqu’au 27 août inclus, différents ateliers sont organisés quotidiennement.

-La Noctabulle, à 12 h 30. Un atelier découverte autour des lumières ultra-violettes. Inaugurée en 2019, la Noctabulle permet aux enfants d’apprivoiser l’obscurité à travers des jeux effervescents ;

- "Bouge en rythme", l’aire d’éveil musical, à 13 h 30. Un atelier où les enfants s’approprient les instruments de musique ;

- "Smoothie Santé", à 14 h 30. Un atelier culinaire et sensoriel autour des fruits rouges. Les enfants y retravaillent la pyramide alimentaire ;

- "L’Échoppe au vent", de 15 h 30 à 17 h. Un atelier libre et créatif sur le thème du vent où les familles peuvent venir ensemble.

Tous les ateliers proposés sont menés par un animateur et ont pour objectif d’exercer les cinq sens à travers une foule de manipulations et de jeux. Les trois premiers ateliers sont accessibles aux enfants de 3 à 12 ans.

Le site Houtopia sera exceptionnellement fermé le dimanche 6 août en raison du carnaval du Soleil.