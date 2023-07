Plus d’un million d’euros de subsides pour Attert, Durbuy, Fauvillers et Martelange

Dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, 22 projets (un par commune) ont été sélectionnés sur tout le territoire wallon par les ministres Tellier et Henry. L’appel à projet “maillage vert et bleu en milieu rural” est le troisième volet d’une série de quatre appels à projets dont le but est de créer des espaces verts pour s’adapter aux conséquences des dérèglements climatiques. Ce troisième appel vise à restaurer/renforcer la végétalisation (maillage vert) ainsi que les cours d’eau (maillage bleu) dans les communes wallonnes ayant une population inférieure à 15 000 habitants et ayant une densité inférieure à 500 habitants/km2.