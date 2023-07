Tentative de meurtre à Neufchâteau: "C’est un cauchemar", raconte une amie de la victime et ex-compagne de l’agresseur

La Chestrolaise tient de suite à préciser, "non, il ne s’agit pas d’une querelle amoureuse. Christophe est mon frère de cœur." Si dans un passé lointain, il y a bien eu une histoire entre eux, ils avaient coupé les ponts, et renoué une amitié seulement depuis peu.

À lire aussi

Début janvier, elle était encore en couple avec Geoffrey Duchemin. Après deux ans de relation, "il m’a quitté, explique-t-elle, j’ai eu du mal à m’en remettre. Il m’a quitté, mais il ne supportait pas que je puisse reprendre une vie sociale. Il me menaçait sans cesse, moi et mes enfants, en m’envoyant des messages."

Ce soir-là, Cindy reçoit un appel de Geoffrey. "À nouveau des menaces et des insultes. Christophe a entendu et lui a dit qu’on ne parlait pas aux femmes comme ça. Il lui a dit aussi: “si tu veux on est au lac”. C’est comme cela que Geoffrey a su qu’on était là."

Cindy explique que quelque temps après ce coup de fil, Geoffrey est arrivé au lac, d’abord du mauvais côté, puis finalement du côté où ils se trouvaient, pas loin de la base de loisirs. "Christophe est arrivé à sa hauteur. Geoffrey lui a dit : “Viens gros, on va régler nos comptes”. Je m’attendais à une bagarre . J’ai vu Geoffrey donner directement plusieurs coups à Christophe, qui n’a pas répliqué, je l’avais prévenu que Geoffrey avait à la tête des séquelles d’un accident. Je suis arrivée pour les séparer. J’ai repoussé Geoffrey dans sa voiture."

Cindy l’a invité à quitter les lieux. "C’est là qu’il m’a répondu, “de toute façon, je l’ai planté”, et que j’ai vu un couteau dans sa main." Jusque-là, elle pensait encore qu’il ne s’agissait que de "simples" coups.

Ils ont cru qu’il allait mourir là

"Il y avait du sang partout ", nous confie Cindy, tout en tentant de rester maître de ses émotions. Maman de 5 enfants, deux de ses enfants étaient présents ce soir-là. Une de ses filles est restée dans la tente, tandis que l’aînée appelait les secours, puis veillait sur sa petite sœur.

Pendant ce temps-là, tout le monde essayait de sauver Christophe, en compressant ses plaies. "J’ai vraiment cru qu’il allait partir, je l’ai vu devenir blanc, son regard se perdre ", poursuit Cindy, des trémolos dans la voix. Dans ces cas-là, comme toujours, les secours semblent mettre une éternité pour arriver.

Christophe a reçu trois coups de couteau au niveau de l’abdomen et du thorax. Il a été opéré durant près de 7 heures ! "La lame s’est arrêtée à deux centimètres de son cœur ", avance Cindy Bocquet. Il a été placé en coma artificiel et se réveillait doucement ce vendredi.

Les jours de ce père de famille sont toujours en danger, selon le Parquet du Luxembourg. "C ’est un battant, il s’en sortira ", se répètent Cindy et ses amis. Ils espèrent deux choses: que Christophe s’en sorte avec le moins de séquelles possibles. "Et que justice soit faite." "Je veux qu’il assume pleinement ce qu’il a fait ", ajoute Cindy, en parlant de Geoffrey Duchemin, qui vient d’être inculpé pour tentative de meurtre et placé sous mandat d’arrêt.