Les conseillers communaux ont définitivement entériné la décision lors du dernier conseil communal, après avoir reçu le feu vert des différents organismes concernés dont la Commission royale de Toponymie. Au total, le village va ainsi voir apparaître onze noms de rue (voir ci-contre). C’est que la situation était problématique au niveau de la sécurité, avec des services de secours qui avaient parfois des difficultés à trouver le bon endroit où intervenir.

"La demande de ces noms a été réalisée par les habitants, pour tous les aspects de sécurité que cela comprend, a confié le bourgmestre bastognard Benoît Lutgen. Nous avons mis en place un groupe de travail et les habitants ont fait des propositions pour ces nouveaux noms."

Qui dit nouveau nom de rue dit coordonnées à actualiser pour les habitants. Que les citoyens concernés se rassurent, "la Commune prend en charge les frais administratifs que cela induit et nous apporterons un service sur place pour effectuer les changements nécessaires. Et nous installerons les plaques dans les prochains mois." Il faudra donc encore un peu de patience.

Quid des doublons avec Bertogne ?

La nouvelle a ravi les élus qui ont voté le point à l’unanimité. Non sans quelques questions sur le sujet. "J’ai testé sur Google Map et les nouvelles rues de Noville (NDLR: votées en 2016) ne sont pas encore toutes référencées, ne peut-on rien faire pour réparer cela et que ça aille plus vite pour Marvie ?", a d’abord interrogé Jessica Mayon (min., MR). "Nous avions écrit à tous les opérateurs, mais nous allons vérifier que tout est en ordre et prendrons contact avec si besoin", a éclairé le mayeur.

Nouvelles questions de Jessica Mayon: "Qu’en est-il des autres villages dans notre commune ? Et quid des doublons après la fusion avec Bertogne ?" Benoît Lutgen a indiqué: "C’est en cours pour le village de Bourcy, mais nous devons procéder village par village, pour pouvoir gérer le flux de travail que cela entraîne. Quant aux doublons, de mémoire, nous avons six noms de rue semblables avec Bertogne. Nous y travaillons. Et nous avons évidemment pris cela en compte pour ceux de Marvie." Jean-Michel Gaspart, en charge de l’Aménagement du territoire, a complété en précisant que "nous examinons aussi d’autres villages, surtout où les nouvelles habitations sont nombreuses. Nous travaillons sur deux autres villages actuellement."

De la route des Frontaliers à l’impasse des Fermetés, le village de Marvie sera prochainement bien plus clair pour les services de secours et de sécurité.

La carte et la liste des noms

Voici les nouveaux noms choisis:

Routes des Frontaliers, rue des Trois Arbres, rue Saint-Fiacre, rue du Fontenis, rue de la Ferme-Villa, rue de Wastines, rue du Lavoir, rue de l’Entre-Deux, impasse des Fermetés, rue du Vivier du Prévôt et rue des Combats.