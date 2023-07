Plus de 5 millions d’investissement, pour Ikéa Arlon

"Les habitudes de consommation évoluent, de plus en plus d’achats se font en ligne ou par livraison à domicile, constate Christopher Burman, le"Market Manager"d’Ikéa Arlon. En 2022, près de 10% des commandes Ikéa Arlon ont été réalisées en ligne et les chiffres actuels pour 2023 démontrent que cette tendance ne fait qu’augmenter. Grâce à cette extension, Ikéa Arlon répond donc aux besoins de ses clients de la région d’Arlon et du Grand-Duché de Luxembourg, en améliorant de manière significative ce service, tout en conservant la possibilité du plaisir des achats en magasin. L’investissement de plus de cinq millions d’euros, permet également de faciliter l’enlèvement des marchandises commandées par les clients et d’améliorer le cadre de travail des collaborateurs."

Une pérennisation du magasin Arlon-Luxembourg

Il s’agit de la deuxième extension du magasin, qui avait déjà été agrandi en 2015. À travers cet agrandissement, Ikéa Arlon réalise non seulement un investissement économique majeur, mais aussi un investissement significatif pour l’avenir du magasin.

L’Ikéa d’Arlon, qui attire 60% de clients Grand-Ducaux pour 40% de Belges, a le vent en poupe. Alors qu’il a accueilli 934 000 visiteurs sur l’ensemble 2022, le magasin arlonais est parti pour battre des records en 2023. 793 000 visiteurs ont déjà été comptabilisés sur les six premiers mois de l’année. En 2005 lors de son ouverture, 250 employés avaient été engagés, ils sont aujourd’hui 350, chiffre qui devrait encore gonfler avec le développement du "Click & Collect"

Réduction de l’empreinte écologique

L’extension intègre des éléments durables pour réduire l’impact environnemental. "Une attention particulière a été portée à l’éclairage, avec des luminaires qui s’allument par zone, permettant ainsi une utilisation plus efficace de l’énergie, précise la chargée de communication Colombine Nicolay. Cent pour cent de l’électricité utilisée par IKEA Arlon est renouvelable, dont 30% est générée par des panneaux solaires installés sur le toit."

D’autre part, les magasins intègrent une "gestion responsable" et durable des déchets en recyclant 86% des déchets générés.

Ikéa Arlon a également investi récemment un million d’euros dans un nouveau système de réfrigération qui se veut beaucoup plus respectueux de l’environnement.