Sainte-Ode: prisonniers de guerre contre le projet Celly

"Nous n’avons toujours pas de nouvelle, explique la députée provinciale Marie-Eve Hannard. L e promoteur a deux ans à date de la signature du compromis pour déposer un permis pour la première phase des travaux, donc jusqu’en mai 2024, mais ni la Province ni l’ASBL Sana Belgica n’ont de nouvelles du promoteur pour l’instant. Pourtant, le temps avance."

Si certains ont déjà réagi à l’instar de l’association Celly-C-Nous pour lutter contre ce projet de création de gîtes au cœur de la forêt ardennaise, c’est à présent la Fédération nnationale des anciens prisonniers de guerre – Fonds des Barbelés ASBL (FNAPG-FB), ancienne propriétaire du site, qui monte aussi au créneau face à cette situation. "Notre fédération est attristée et étonnée par cette décision politique faisant fi du caractère public et historique de ces lieux qui ont accueilli nombre de prisonniers aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, lance le président Renaud de Terwangne qui rappelle l’investissement de la fédération pour y créer un lieu de séjours post-cure et de convalescence pour les anciens prisonniers de guerre.

"L’histoire du lieu et les activités qui y furent menées donnent tout son sens au plan de secteur de la zone concernée, à savoir une zone de"services publics et d’équipements communautaires"destinée aux activités d’utilité publique ou d’intérêt général, poursuit-il. Outre le choix de vendre cette butte ardennaise à une entreprise privée pour y implanter un projet touristique de luxe de grande envergure, notre ASBL regrette aussi la gestion faite de cet héritage. Elle constate également le non-respect des missions et statuts des ASBL et Fondations dorénavant gérées par des élus provinciaux. À ce titre, la FNAPG-FB suivra de près l’évolution de ce dossier et les éventuelles demandes de dépôts de permis. Nous ne manquerons pas de rappeler le caractère historique des lieux, la Mémoire des anciens prisonniers et l’intérêt primordial de laisser des zones forestières et d’intérêts publics aux prochaines générations."

Une nouvelle épine donc dans la chaussure du promoteur.