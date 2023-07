Concours de la plus belle prairie wallonne : deux agriculteurs luxembourgeois retenus pour la finale

”Face aux crises combinées du climat et de la biodiversité, face aux innombrables enjeux de sécurité alimentaire, de santé publique, d’environnement auxquels est confronté le secteur agricole, il est plus important que jamais de mettre en avant les agriculteurs et agricultrices exemplaires qui apportent des solutions concrètes et montrent qu’une transition agroécologique rentable et favorable à la nature est possible et existe déjà”, expliquent les organisateurs.

Jérémy Roussel, 38 ans, vit à Habay et travaille seul sur l’exploitation qu’il a reprise de ses grands-parents. Passé en bio depuis quatre ans, il a mis en place 12 ha de cultures favorables à l’environnement sur les 82 ha de sa ferme, dont 70 sont en prairies permanentes et 35 en zone Natura 2000. Il y élève des limousines qu’il vend en bovins jeunes de 10 mois. La parcelle de 3 ha qu’il présente au concours est une prairie permanente “depuis toujours”. Elle est uniquement fauchée pour le foin après le 15 juin, puis une seconde fois en septembre ou octobre. La biodiversité y est remarquable et les orchidées, nombreuses, sont remplacées à l’automne par les colchiques. Les haies y sont bien implantées et complétées par des perchoirs pour rapaces.

L'agriculteur salmien retenu au concours de la plus belle prairie wallonne. ©DR

Quant à Stijn Vandyck de Vielsalm, il a commencé en 2009 à partir de rien, mais avec la ferme volonté de devenir agriculteur professionnel. À 43 ans, et avec l’aide précieuse de sa compagne, il élève aujourd’hui quelque 400 moutons – mergellands, roux ardennais, roux tachetés – et des ânes sur 82 ha de prairies, dont 32 en réserves naturelles. La prairie permanente présentée au concours est une parcelle de 9 ha. C’est une ancienne pessière transformée en prairie naturelle. Les moutons y pâturent au printemps, puis de nouveau à partir de septembre selon les modalités de gestion de la réserve naturelle.

Les lauréats et lauréates seront récompensés à la Foire agricole de Libramont le 29 juillet.