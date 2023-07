Un camp de lutins arrêté après avoir été perturbé par de jeunes Barvautois

Durant ce week-end, la cinquantaine de lutins a été ennuyée à de nombreuses reprises par une bande de jeunes de la localité. "Il s’agit de jeunes bien connus dans Barvaux, indique le bourgmestre durbuysien Philippe Bontemps. Ils se sont introduits dans la cour de l’école et ont perturbé les participants de ce camp à de nombreuses reprises. Ce week-end, l’un des animateurs a interpellé l’un des agitateurs. Ce dernier a craché sur l’animateur et l’a menacé. C’est évidemment inacceptable ! Les responsables du camp ont alors appelé la police. Ne se sentant plus en sécurité, ces derniers ont également pris la décision d’interrompre le camp. Les parents sont venus rechercher leurs enfants dimanche soir. Ces éléments perturbateurs, dont certains sont mineurs, sont bien connus, notamment de la police…."

Pour le bourgmestre Philippe Bontemps, la coupe est pleine et il ne compte pas en rester là: "Je prévois des mesures à court terme. Un autre camp arrivera dans les prochains jours et je tiens à ce que pareille situation ne se reproduise plus. Des panneaux interdisant l’accès à l’école seront placés et les cinq entrées de l’école seront fermées à l’aide de barrières et de cadenas. Dans un deuxième temps, j’ai demandé à la Zone de police de renforcer encore les rondes dans Barvaux. Ce qui se fait déjà depuis quelque temps et qui a déjà porté ses fruits avec l’arrestation récente d’un dealer."

L’installation de caméras à l’étude à Barvaux

Le bourgmestre compte également, à termes, sur le placement de caméras. "C’est une réflexion que nous menons depuis plusieurs mois. Tout comme à Marche et dans d’autres communes, nous comptons solliciter un bureau d’études pour étudier la meilleure implantation possible de ce système de caméras, afin qu’elles soient installées dans les endroits les plus stratégiques", conclut Philippe Bontemps.