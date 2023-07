Tourisme pour tous via des “bulles d’air” à Libramont

” Il est indispensable, pour tout un chacun, de pouvoir mettre ses problèmes de côté et profiter de moments de détente en famille, explique Jonathan Martin, échevin du Tourisme et de la Culture. C’est ainsi que la Commune propose, depuis quelques années, une “bulle d’air” annuelle aux familles de la commune qui en ressentent le besoin.”

Cédric Willay, président du CPAS, rappelle que selon l’enquête sur les revenus et les conditions de vie de 2022, 31,8 % des ménages wallons n’ont pas les moyens de s’offrir une semaine de vacances par an. C’est ce constat qui a poussé la Commune à développer un projet de journée de détente et de découvertes pour les familles libramontoises en difficultés.

En 2019, Libramont a répondu à un appel à projets lancé par le CGT. Les organisateurs avaient mis l’accent, grâce aux subsides, sur les atouts patrimoniaux, culturels et touristiques de Libramont. Depuis 2021, date à laquelle une excursion a été organisée à Bouillon, l’opération est organisée sur fonds propres. L’année dernière, les participants se sont rendus à Vresse-sur-Semois.

” Le programme de la journée prévoit systématiquement la visite guidée d’un musée afin d’amener le public cible, souvent éloigné de la culture, à en pousser les portes, avec pour objectif de lui faire vivre une expérience positive. Nous avons ainsi déjà visité le musée des Celtes de Libramont, le musée ducal de Bouillon, le centre d’interprétation d’art de Vresse et le MHiN de Chevetogne. Sans la “bulle d’air”, certains ne seraient jamais entrés dans un musée”, précise encore Jonathan Martin.

Le président du CPAS rappelle les facilités offertes au public cible afin de lever certains freins. “Les bénéficiaires du CPAS ainsi que les familles qui s’inscrivent via une association à portée sociale, comme l’Archée, l’Oasis, la Cordée ou encore la Donnerie, bénéficient de la gratuité complète. Cela comprend les droits d’entrée ainsi que les repas, petit-déjeuner, dîner et goûter. Tous les déplacements sont, en outre, assurés par un bus communal pour répondre aux éventuels problèmes de mobilité.”

Après quatre “bulles d’air”, les autorités communales dressent un bilan plus que positif. L’édition 2024 est déjà dans les cartons. Elle se déroulera en région liégeoise dans un lieu qui reste à déterminer.