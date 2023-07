Une remorque frigo mise à la disposition des agriculteurs et des producteurs

La Province de Luxembourg apporte ainsi une aide supplémentaire aux nombreux producteurs ayant choisi de diversifier leurs activités. La remorque frigo est mise à disposition exclusive des agriculteurs et des producteurs afin de leur permettre d’assurer le transport de leur production, depuis l’abattoir, atelier de découpe ou de préparation vers l’exploitation ou le magasin de la ferme.

Cette remorque permet de transporter la production dans les conditions optimales mais ne peut toutefois pas servir pour assurer une tournée de livraison dans les points de vente. Une Commune ou un CPAS qui souhaite effectuer un transport d’aliments dans le cadre d’une activité de banque alimentaire peut aussi faire appel à la remorque.

Afin de couvrir les frais de désinfection du véhicule, un montant de 50 € est demandé à l’utilisateur. De plus, une caution de 250 € est requise.

” Ce projet pilote, porté par le Centre de Michamps et financé par la Province de Luxembourg, est lancé pour répondre à une demande croissante de la part du milieu agricole qui fait souvent face à des difficultés lors du transport de ses productions, précise Coralie Bonnet. Il pourrait potentiellement être dupliqué ailleurs en cas d’intérêt confirmé du secteur. Ce nouveau service s’inscrit parfaitement dans le cadre des actions de la Province favorisant le circuit court.”

Pour rappel, le Service Provincial de l’Agriculture, dans sa mission de sensibilisation et de promotion à l’agriculture, focalise son action sur plusieurs projets allant dans ce sens, à savoir la cellule Alimentation durable, l’outil pédagogique Agripedi@Lux, Terroirlux.be, le site web mettant en évidence les produits du terroir, les concours du beurre et du yaourt et, enfin, les services d’accompagnement et de conseils à destination des agriculteurs et producteurs.

La remorque est disponible au centre de Michamps, Horritine, 3 à Bastogne. Plus d’infos : 061/21 08 20