D’importants moyens ont été engagés. Les pompiers de Bastogne se sont rendus sur place avec une citerne et une autopompe. Ils ont été rejoints par leurs collèges d’Arlon, avec une pompe "feu de forêt" et une citerne, et les pompiers de Libramont venus avec un drone et une citerne. Un officier de la zone de secours était également présent.

Vers 19 h 30, une reprise du feu a été signalée. Les pompiers d’Arlon sont intervenus. L’incendie a été totalement maîtrisé vers 22 heures.