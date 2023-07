Les trois conseils médicaux de Vivalia viennent de monter au créneau. Dans un communiqué, ils remercient les ministres Tellier et Borsus d’avoir pris leurs responsabilités et d’avoir donné leur plein et entier soutien au projet de réorganisation hospitalière “Vivalia 2025”.

” Cette nouvelle construction d’un hôpital à Houdemont (Habay) et le maintien d’un hôpital à Marche vont pérenniser des soins de qualité au sein de la province de Luxembourg, dans des infrastructures modernes et adaptées aux besoins actuels de la médecine. Nous allons pouvoir avancer ensemble dans l’hôpital de demain en maintenant une médecine de proximité via les polycliniques”, soulignent-ils.