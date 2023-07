Permis à l’hôpital de Houdemont : Arlon introduira un recours au Conseil d’État

”La demande de permis a fait l’objet de deux refus successifs, l’un par le fonctionnaire délégué, l’autre par la chambre des recours et, à présent, le gouvernement marque son accord sur un projet qui va à l’encontre du Schéma de développement du territoire et de la déclaration de politique régionale. C’est incroyable : ceux qui font la loi, ne la respectent pas eux-mêmes !”

Le bourgmestre regrette que le projet De Wever lequel prévoyait le maintien des hôpitaux de Marche, Arlon et Libramont n’ait pas été présenté par le CA de Vivalia à la Région. “Vivalia ne nous a pas écoutés. Le gouvernement wallon n’a pas eu l’occasion de se positionner sur ce projet beaucoup plus réaliste. Des bâtiments il y en a à profusion. Il faudrait investir dans du matériel et revaloriser les professions médicales au lieu de construire un nouvel hôpital.”

Un recours en suspension de même qu’une requête en annulation seront introduits prochainement au Conseil d’État par la Commune d’Arlon. “Nous pensons, sur base d’une récente décision du tribunal de Montreuil, en France, annulant un regroupement d’hôpitaux car les pistes complémentaires n’ont pas été explorées, que nous avons des chances d’aboutir et de faire annuler le permis.”

À Aubange, le bourgmestre François Kinard partage l’analyse de Vincent Magnus. “L’octroi du permis va à l’encontre de la déclaration de politique régionale. Si on va en recours, ce sera avant tout pour marquer notre désaccord sur cet illogisme politique. Dans les communes, on se tue à respecter les règles et les ministres wallons passent au-dessus, faisant fi du travail réalisé par leur propre administration. C’est ce qui écoeure la population.”

D’autres voix s’élèvent pour saluer la décision courageuse prise par le gouvernement dans l’intérêt général. “Grâce à cette décision, les Luxembourgeois vont pouvoir bénéficier de soins de santé de qualité dans le futur, se réjouit Philippe Courard. Évoquant les propos tenus par le bourgmestre d’Arlon, il indique que ce qui est scandaleux, “c’est sa réaction et son nombrilisme.”

” Depuis quand un fonctionnaire délégué doit-il avoir le pouvoir de décision ? Se soumet-il au choix des électeurs ? Doit-il prédominer sur les choix des médecins, infirmières, mutuelles, syndicats, élus, toutes et tous représentatifs des citoyens ? s’interroge-t-il. “Sans ce projet, ce serait le chaos pour les soins de santé en Luxembourg dans les prochaines années. Il ne fallait pas manquer cette occasion historique unique souhaitée par le MR, les Engagés et le PS d’offrir, avec un soutien financier wallon conséquent, un outil de qualité pour le personnel de Vivalia et pour les patients.”