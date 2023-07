Cet univers étonnant et quelque peu déconcertant n’est autre que le plus grand rassemblement de statues vivantes d’Europe ! Cette année encore, plus de 100 nouvelles statues attendent le public pour le plaisir des yeux et des émotions.

Incontournable dans le calendrier estival

On ne change pas une formule qui gagne. La foule est chaque année au rendez-vous et les organisateurs sont ravis. “Nous attendons, comme les années précédentes, plus de 50 000 personnes. L’événement est devenu un incontournable dans le calendrier estival de la province de Luxembourg et bien au-delà”, soulignent-ils.

Les 5 et 6 août prochains, le public pourra découvrir, en famille, entre amis ou en amoureux cet événement original et unique en son genre, véritable exposition vivante de plein air. Outre la centaine de personnages stimulant l’imaginaire, l’occasion sera offerte de traverser le village “départ arrivée”, place aux Foires, et ses animations permanentes, de parcourir le village gourmand, place de la 7e Brigade, et ses animations “Kids”, le jeu du Paparazzi et surtout, comme tous les ans, de voter pour ses trois statues préférées.

Les concerts gratuits seront de retour en soirée avec, le samedi dès 21 heures, les plus grands succès des mythiques Gauff’et le lendemain, à partir de 20 heures, Franz Goovaerts et ses musiciens qui plongeront le public dans l’univers du King, Elvis Presley. Le parcours à la découverte des statues vivantes sera accessible le 5 août, dès 14 heures, le 6 août à partir de 11 heures.

Toutes les infos sur www.070.be