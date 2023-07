Un ballon d’hélium de l’école communale d’Aubange atterrit à Heiltz-le-Maurupt, à 134km de là

200 kg récoltés

Les efforts se sont poursuivis l’année suivante, ainsi qu’en 2023, où plus de 200 kg ont été comptabilisés. En avril dernier, Bérénice et Léon Lebouchon, animateurs de Bel RTL, sont venus en personne féliciter le travail de l’école communale. "Les enfants avaient préparé un petit spectacle pour l’occasion et puis, nous avons procédé au lâcher d’une centaine de ballons d’hélium avec une petite étiquette sur laquelle étaient inscrits les noms de l’école et du Télévie", poursuit la directrice.

Une première bonne surprise survient le 11 avril, soit 7 jours après le lâcher de ballons. "Quelqu’un nous a contactés depuis Lusigny-sur-Barse, en France ! C’est une commune qui se situe dans l’Aube, à 260 kilomètres d’Aubange ! Pour vous donner une idée, cela se trouve non loin de Troyes", raconte Marie-Noëlle Agius-Krelani.

Plusieurs réponses

Entre-temps, d’autres réponses sont revenues jusqu’à Aubange, mais avec des distances relativement moins importantes. Certains ballons ont atterri du côté de Longuyon ou encore Marville, juste de l’autre côté de la frontière. Et puis, il y a des situations où une réponse aurait presque été impossible si le destin n’y avait pas joué un rôle crucial… "Début juillet, c’est une autre réponse que nous avons obtenue depuis une nouvelle localité française, à Heiltz-le-Maurupt. Cela se situe à 134 kilomètres de chez nous. C’est un agriculteur qui a retrouvé l’étiquette en travaillant dans son champ. S’il n’avait pas été attentif, elle n’aurait probablement jamais été retrouvée", confie-t-elle. À titre indicatif, Heiltz-le-Maurupt (Marne) se situe à environ 87 kilomètres au nord de Lusigny-sur-Barse.

Au total, une centaine de ballons se sont envolés d’Aubange et moins de 10 réponses ont été renvoyées. Mais pas de quoi gâcher le plaisir de l’école communale d’Aubange. "Nous sommes contents et heureux de voir que le message que nous portons va aussi loin ! On va continuer l’an prochain. D’ailleurs, nous avons décidé de battre le record des 200 kg de pièces rouges", termine la directrice d’école.

Précisons, pour terminer, que les personnes qui souhaitent soutenir l’opération peuvent toujours déposer leurs pièces rouges dans les tirelires dédiées. Plusieurs ont été installées au sein de l’établissement aubangeois.