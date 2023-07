2 500 kilomètres balisés

Déjà développé dans le nord du pays ainsi qu'aux Pays-Bas, le réseau points-noeuds est désormais présent dans le sud de la Belgique. Lancé il y a plusieurs mois par la Province et la Députée en charge du Tourisme, Marie-Eve Hannard, le réseau a vite rencontré du succès auprès des passionnés de balades à vélo. Il restait cependant à baliser certaines communes, c'est désormais chose faite. Il est donc maintenant possible de traverser la province en suivant les 12 000 panneaux verts et blancs qui signalent les chemins à suivre. Concrètement, le système d'utilisation est simple puisqu'il suffit de suivre les numéros inscrits sur les panneaux, présents à chaque carrefour du réseau. Celui-ci est un réseau VTC (vélos tous chemins), empruntant les RAVELs, de petites routes de campagnes et des chemins forestiers.

Créer son itinéraire via le site internet

Sur le site de la province de Luxembourg, il est possible de construire son itinéraire à la carte, à l'aide d'un planificateur. Concrètement, il faut choisir son point-noeud de départ et ensuite de réaliser votre itinéraire en fonction de vos intérêts. La distance de l'itinéraire s'affiche au fur et à mesure, le parcours est également modifiable à tout moment. Il est aussi possible de télécharger le tracé souhaité.