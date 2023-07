Remy Lallemend, de coureur du dimanche à 20e d'un 100 km

"Un coureur du dimanche"

"Mon 1er objectif était de terminer, car c’était la course des premières: la distance, mais aussi de nuit, en haute montagne et de plus de 12h, avance celui-ci. Puis en 22h si tout se mettait bien. Contre toute attente, j’ai été 2 heures plus vite. Comme il y a 12 mois sur les 70km de Montreux, j’ai fini sans être calciné et sans douleur musculaire. J’ai même gagné quelques places à la fin. Alors qu’en mars 2022, je finissais tout blanc les 30 km de la THarée."

Rémy Lallemend, 34 ans, de Montleban, a découvert la course en 2019. "J’ai longtemps joué au football, à Andenne, d’où je viens, en P1 et promotion, et ensuite 1 an à Champlon avec Germain Schmitz, alors mon beau-frère, développe le co-gérant de la Menuiserie Schmitz à Ourthe (Gouvy). Mais avec mes études d’Ingénieur à Liège, c’était devenu difficile de concilier les deux. Puis j’ai éprouvé le besoin de refaire du sport. J’ai fait quelques footings, puis une première course, les 21km des Boucles. Au début, j’étais un coureur du dimanche. Je courais une fois par semaine, et une course tous les 4 mois. J’ai eu envie d’aller plus loin. Mais avec 2 enfants, et même 5 une semaine sur 2 enfants avec les 3 de ma compagne, et mon travail dans la construction, je n’avais guère de temps de m’entraîner. J’ai contacté Florentin Gooris pour structurer ma préparation. J’ai aussi la chance d’être soutenu par ma compagne, Angélique (NDLR: Monfort, la sœur de Lætitia, excellente traileuse), qui assure aussi toujours à merveille mon assistance."

Après son exploit italien, le Montlebanais lorgne déjà plus loin: "Je me laisserais bien tenter en 2024 par la X-Alpine en Suisse, 140km et 10000 m de D +", souffle-t-il.