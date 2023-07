Florenville: malgré les coups reçus, elle reste amoureuse

L’homme de 31 ans n’en est pas à son coup d’essai. À Virton, en août 2020, puis en mai 2021, la jeune maman avait déjà été tabassée. "Sur la piste cyclable à proximité de l’Institut Pierrard, j’ai vu une femme qui courait en hurlant, un homme la poursuivant, raconte un témoin. Il l’a attrapée par les cheveux, l’a jetée par terre, l’a traînée en la tirant par le bras."

"Je suis là pour le soutenir"

Dans le fond de la salle du tribunal correctionnel d’Arlon, l’épouse battue ne perd pas un mot de l’interrogatoire de son mari, menotté et encadré par trois policiers. La présidente Anne Wiliquet lui demande si elle envisage de se porter partie civile contre celui qui partage sa vie. "Non, répond-elle. Je suis là pour le soutenir."

Stéphanie Brand, substitute du procureur du roi, insiste sur le côté pathétique d’un couple qui consomme ensemble alcool et cocaïne: "Madame minimise, soutient son mari, lui rend régulièrement visite en prison. Mais elle ne peut pas oublier les coups reçus, ses propres tentatives de suicide, la lacération de ses poignets. Monsieur explique que l’alcool est le seul responsable de ses excès, mais il faut se rendre à l’évidence. L’alcool n’est qu’un facteur déclencheur à la violence qui est dans l’ADN du prévenu".

18 mois de prison requis

Mme Brand a égrené les condamnations du Florenvillois, douze au total, dont trois en 2012, 2014 et 2019, pour coups et blessures et même viol avec des condamnations à un ou deux ans de prison. "Je requiers 18 mois de prison pour protéger Madame, conclut la représentante du ministère public. Elle ne s’en rend pas compte, mais elle est en danger."

Pour la défense, Me Dimitri Soblet, a plaidé pour obtenir un sursis probatoire, persuadé que son client a la ferme volonté de sortir de la spirale infernale dans laquelle il a inscrit un pan de sa vie. "Il est demandeur de soigner son addiction à l’alcool et à la drogue et est prêt à suivre une formation Praxis pour mieux appréhender sa violence." Le jugement sera rendu le 4 août.