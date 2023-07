Il enlève le bébé à deux reprises !

Le 26 avril 2021, le tribunal de la famille a rendu un jugement ordonnant l’hébergement temporaire de l’enfant né pendant leur union chez sa mère. Le 11 mai 2021, l’hébergement principal a été octroyé à la mère et a été reporté pour le père. La situation était conflictuelle. Le père a plusieurs fois menacé d’enlever l’enfant. Une interdiction de quitter le territoire belge avec le bébé a été prononcée.

Malgré tout, le 2 septembre 2021, le père a emmené son fils en France à l’insu de la mère. Il l’a laissée pendant plusieurs jours dans l’incertitude quant à l’endroit où il se trouvait avec le bébé qui n’était pas encore âgé d’un an ! Boha a fini par déposer le bébé le 8 septembre 2021 dans un centre d’action sociale à Toulouse. Le petit garçon n’a été récupéré par la mère que le lendemain. Le 24 décembre suivant, Boha a commis des dégradations chez son ex. Il avait dérobé plusieurs objets à la dame dont une télécommande permettant l’ouverture de sa maison.

Enlèvement en pleine nuit

Quatre mois plus tard, soit dans la nuit du 31 décembre 2021, il s’est introduit dans la maison de la dame grâce à la télécommande qu’il avait dérobée. Il a une nouvelle fois enlevé l’enfant ! Heureusement ce dernier a été retrouvé sain et sauf. Entendu, Boha a expliqué son comportement par le fait qu’il voulait voir son fils. Il devait également répondre d’avoir signé un bail pour un appartement au nom de son ancienne compagne. La cour l’a aussi reconnu coupable d’avoir menacé et harcelé son ex-compagne ainsi qu’une employée de la crèche où se trouvait l’enfant.

Devant la cour, le prévenu a contesté avoir commis le vol notamment de la télécommande. “Il n’est pas plausible que dans la situation conflictuelle existante entre parties et constatée par le tribunal de la famille, la partie civile lui ait laissé usage de la télécommande ouvrant un accès à sa maison comme il le prétend”, a relevé la cour. Il a également démenti avoir commis des dégradations mobilières dont il a pourtant remboursé les frais de réparation. “Il tente d’expliquer sa démarche par la nécessité dans laquelle il se trouvait de gagner sa vie et de ne pas se faire arrêter pour non-respect des conditions mises à sa libération”, relèvent les magistrats. “Il ne nie toutefois pas avoir eu une discussion orageuse ce jour-là avec la partie civile, ce qui conforte la plainte de cette dernière.”

Boha a minimisé et contesté le harcèlement. “Il a déclaré essayer à présent de se mettre à la place de la partie civile grâce au travail d’une psychologue rencontrée en prison et être honteux de son attitude. Il semble en conséquence admettre que les plaintes de la mère de ses enfants étaient fondées”, estiment les magistrats. Ces derniers ont qualifié le comportement du suspect de “destructeur” et ont refusé de lui accorder une peine de probation autonome qui serait à leur estime trop clémente et pourrait ne pas le dissuader de récidiver. La cour a décidé d’assortir la partie de sursis d’une période de probation d’une durée de 5 ans.