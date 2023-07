Arlon se parera de costumes de Venise le 9 septembre

À chaque édition, en matinée à partir de 10 h, au départ de l’ancien palais, une cinquantaine de costumés déambuleront lentement et librement dans les rues du centre-ville d’Arlon. Ils poseront, paraderont, se regrouperont ensuite à divers endroits.

La parade vénitienne du chef-lieu reprend bien évidemment les codes du carnaval de la cité des doges. Les costumés sont des anonymes et souhaitent le rester ! Les participants laissant paraître le moins possible de leur personne.

À chaque fois aussi, ils sont suivis, attendus par de très nombreux photographes qui souhaitent réaliser le meilleur cliché mettant en valeur les palettes de couleurs qui émanent des costumes bigarrés.

Les amateurs d’élégantes tenues et masques mystérieux seront ravis ce 9 septembre car ils sont déjà une bonne cinquantaine de costumés inscrits pour la déambulation libre du samedi matin et pour la parade de l’après-midi. Ils viendront de Virton, Charleroi, Bruxelles, Liège mais aussi de Longwy et d’Alsace. Tous se font un honneur de présenter chaque année un nouveau costume !

Un original marché vénitien

Le programme de cette 4e édition est le suivant: dès 10 h, au départ de l’ancien palais déambulation libre. De 10h à 18 h: sur le parvis de l’hôtel de ville: grand marché artisanal aux couleurs et saveurs italiennes. L’on y trouvera bien évidemment des produits de bouche (glaces, cafés, fromages) mais pas que, aussi des bijoux de Murano, un marchand de plumes d’autruches, des masques, des bagues de l’atelier de la Colombe de Strasbourg..

Le samedi après-midi, à 14 h: départ du cortège vers l’hôtel de ville où aura lieu vers 14 h 30 sur podium, la présentation individuelle des costumés. Arrêt ensuite sur le parvis de la Résidence de la Knippchen ou dans le hall d’entrée, une visite est attendue chaque année avec bonheur par bon nombre de résidents. Vers 15 h 30: halte du cortège sur la butte de Saint Donat pour une séance photos d’une demi-heure, Séance ouverte à tous.

À 18 h, sur le podium de l’hôtel de ville, remise des prix (trois paniers gourmands) pour le plus beau masque, le plus beau chapeau et le plus beau costume. Le jury sera composé de plusieurs de nos commerçants sponsors et de représentants de la Ville d’Arlon