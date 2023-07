Libramont : 87e Foire agricole, une “histoire sans faim”

Durant quatre jours, près de 200 000 visiteurs sont attendus à Libramont, vitrine de l’agriculture au sens large avec ses nombreux aspects de l’élevage au machinisme en passant par l’alimentation, l’horticulture, le maraîchage, l’agroécologie, ou encore la santé animale et la recherche.

L’occasion pour le ministre de l’Agriculture d’aller, une fois encore, à la rencontre du monde agricole. Sous le signe de la proximité, Willy Borsus a invité dans le “Village de l’Agriculture”, qui sera installé dans le hall 3, une grande partie des opérateurs wallons afin qu’ils présentent leurs activités.

Deux nouveautés sont à épingler, des démonstrations pour mettre en avant les formations en agriculture, notamment en mécanique agricole et maraîchage, ainsi que des présentations sous forme de “pitch” des projets des organismes présents.

L’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W) présentera, lundi à 10 heures, ses nouveaux outils digitaux au service de la promotion des produits locaux. Son food-truck sera également présent pour sensibiliser les consommateurs à manger local, durable et de saison.

Née de la fusion de l’Office économique wallon du Bois et de RND, la Filière Bois Wallonie dévoilera, ce vendredi vers midi, en exclusivité sa nouvelle charte graphique, son nouveau site internet et sa stratégie en faveur du secteur.

12 728 exploitations agricoles et horticoles

Le ministre Willy Borsus annonce qu’il fera le point sur l’état de l’agriculture, sur les mesures prises et encore à prendre, ainsi que sur les perspectives, ce vendredi à 11 heures, dans le “Village de l’agriculture” lors de son inauguration.

” La Foire agricole permet un focus sur un secteur économique à part entière, souligne-t-il. En Wallonie, le nombre total d’exploitations agricoles et horticoles s’élève à 12 728 et la superficie agricole utilisée est de 740 623 ha, soit 44 % de la superficie totale de la Wallonie. 21 947 personnes travaillent régulièrement dans le secteur agricole dont quasiment la moitié à temps plein. À ces personnes, s’ajoutent 4 516 travailleurs occasionnels. Par ailleurs, le secteur agroalimentaire est le plus grand employeur industriel dans notre région avec 24 373 emplois directs.”

Signalons encore que le commissaire européen à l’Agriculture, Janusz Wojciechowski a répondu favorablement à l’invitation du ministre Willy Borsus.