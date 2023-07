Il pique la voiture de sa compagne pour dealer alors qu’il a un emploi stable

Le 3 mars dernier, il s’est fait arrêter à proximité d’Arlon sur l’E411 après une course-poursuite qui a débuté à la sortie de Léglise. Les policiers ont saisi 3,192 kg de cannabis cachés dans l’habitacle. La voiture était immatriculée au nom de sa compagne.

"Je ne porte pas plainte contre lui, explique calmement la compagne, mais il ne m’a pas prévenu qu’il empruntait ma voiture et encore moins, qu’il allait faire des allers-retours entre la Hollande et Thionville pour transporter de la drogue. Depuis que ma voiture a été saisie, je dois faire du covoiturage pour aller au boulot. Je veux juste récupérer ma voiture."

Son dealer de copain est nettement moins clair. Il n’a pas du tout le profil de l’emploi. Enfant de bonne famille, il travaille et dispose de revenus corrects. Il a une fille qui vit chez sa maman et qu’il ne voit plus. "J’ai rencontré par hasard un dealer que je connaissais, explique lentement le consommateur, comme s’il trouvait la situation plus ou moins normale. Il m’a proposé de faire des trajets pour 500 €. J’ai accepté pour l’argent, même si je n’en avais pas vraiment besoin."

Récidiviste notoire

La représentante du ministère public, Stéphanie Brand, a du mal à cerner le profil du prévenu, un Français: "En 2020, le tribunal de Thionville vous a condamné à deux ans de prison que vous avez exécutés. Votre casier judiciaire belge comprend une autre condamnation à vingt mois de prison. Vous dites que vous faites cela par appât du gain. Mais, pourquoi prendre autant de risques pour 500 € quand on connaît votre stabilité professionnelle confortable. Vous êtes récidiviste à répétition, c’est franchement incompréhensible."

Mme Brand a requis vingt mois de prison, 8 000 € d’amende et une confiscation de 500 €. "Quant au véhicule, il devrait être logiquement confisqué, mais je reconnais que c’est une situation particulière." Pour la défense, Me Loïc Richard a essayé de convaincre le tribunal de la bonne foi de son client, qui veut repartir du bon pied et qui envisage de recommencer une nouvelle vie loin de la Belgique, en Australie: "Ne lui compliquez la vie et son projet en lui ajoutant une amende lourde, Madame la présidente. Aidez-le en lui accordant un sursis probatoire pour la totalité de la peine, ou, à titre subsidiaire, un sursis probatoire pour ce qui dépasse la détention préventive."

Le jugement sera prononcé le 4 août.