La Roche-en-Ardenne : 10 % des campeurs écourtent ou annulent leur séjour à cause de la météo

Leslie, originaire de Courtrai, est une habituée du camping rochois. Elle apprécie le cadre enchanteur avec vue sur l’Ourthe et la forêt. Elle a planté sa tente le 20 juillet en espérant, comme l’an dernier, une météo clémente, mais très vite il a fallu déchanter. “En 2022, ma fille et moi avons passé des vacances de rêve sous le soleil. La météo était au beau fixe et on a prolongé de quelques jours. Cette année, nous avons eu moins de chance. On a décidé de rentrer à la maison deux jours plus tôt à cause de la pluie. ”

La gérante Catherine Van Tomme et sa soeur Bettina restent zen.

Inauguré en 1963, le camping Lohan, situé route de Houffalize en zone inondable, compte 200 emplacements, occupés à 75 % par des vacanciers saisonniers et 25 % par des touristes de passage en période estivale. “À cette époque de l’année, habituellement, nous affichons complet”, précise la gérante. “Cette année, le taux d’occupation ne dépasse pas 40 %. De nombreux emplacements, même très bien situés, ne trouvent pas preneurs. Les vacanciers qui restent malgré la pluie viennent des Pays-Bas, de Flandres et même, étonnamment, du Danemark. Parmi les touristes de passage, il y a aussi des gens qui ont quitté l’Italie ou le sud de la France à cause des températures très élevées. Ils ne supportaient plus les 35, voire 40 degrés et préfèrent séjourner au frais pendant quelques jours avant de rentrer à la maison. ”