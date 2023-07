Abreuvement du bétail : Céline Tellier autorise d’accès aux cours d’eau

À la veille de l’inauguration de la 87e Foire agricole qui réunira, dès ce vendredi, 2 800 animaux et sera ponctuée de nombreux concours, Céline Tellier, ministre de l’Environnement, de la Nature, la Forêt, la Ruralité et du Bien-être animal, a annoncé des assouplissements en matière d’accès des animaux aux cours d’eau.

” Depuis le 1er janvier 2023, des clôtures doivent être installées partout dans les zones de pâture le long des cours d’eau pour empêcher l’accès du bétail au cours d’eau”, rappelle la ministre. “Afin d’accompagner de manière efficace et pragmatique les agriculteurs dans l’entrée en vigueur de cette mesure tout en minimisant les impacts sur la biodiversité, il est prévu d’autoriser des aménagements cadrés d’accès à l’eau sur une longueur de 4 mètres.”

L’obligation de clôturer les prairies bordant un cours d’eau découle d’une nécessité de préserver la qualité des eaux, les berges de l’érosion et la biodiversité. Cette obligation a été formalisée au travers d’un décret, entré en vigueur en 2018, prévoyant que toutes les terres servant de pâture doivent être clôturées afin d’empêcher toute l’année l’accès du bétail aux cours d’eau.”

Afin d’accompagner au mieux les agriculteurs concernés par cette mesure, de minimiser les incidences sur l’environnement et de garantir le respect du bien-être animal en période de sécheresse, Céline Tellier, a proposé d’autoriser, sur base d’une dérogation, un accès restreint et aménagé de manière à minimiser les risques de contaminations, sur une longueur maximale de 4 mètres.

”Ces aménagements seront possibles sur demande à l’exception des zones considérées comme des “points noirs” au niveau de la qualité des masses d’eau, tempère la ministre. L’état de nos masses d’eau de surface s’améliore mais reste insatisfaisant en de nombreux endroits. Au vu des périodes de sécheresses que nous connaissons, de la nécessaire priorisation des usages de l’eau et de la nécessité du maintien d’un abreuvement du bétail, j’ai proposé d’adapter cette mesure, en prévoyant une dérogation autorisant un accès aménagé au cours d’eau de 4 mètres, de manière à réduire au minimum les risques environnementaux et la contamination des eaux tout en apportant une solution pragmatique aux éleveurs et à leurs animaux.”