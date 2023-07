Tomber d'une tour de 16 m de haut à la Foire de Libramont

Saut en chute "libre" à la Foire S’envoyer en l’air à la foire, ce sera possible ! Accent Job, entreprise spécialisée dans le placement de talents, a loué une tour de 16 mètres de haut de laquelle les visiteurs pourront sauter, attachés à un câble qui freine la chute. Un outil promotionnel pour l’entreprise qui dispose d’agences à Libramont, Marche-en-Famenne et Arlon. Une belle occasion d’observer la Foire de Libramont de façon aérienne. Baptisée Skyfall, l’attraction est gratuite et ouverte à tous.