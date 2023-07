Des activités sympas pour les enfants à la Foire de Libramont: voici nos cinq bons plans

Des animaux à caresser

Il suffit de voir les yeux des enfants, brillant d’émerveillement, et leur sourire scotché au visage. L’espace caresse est LE passage obligé de la foire pour les familles. Il se situe au cœur de la Ferme enchantée. Moutons, oies, veaux, chèvres, Highland, poneys, poules, lapins, alpagas, poussins en couveuse, petits ânes… autant d’animaux à cajoler et caresser. Juste à côté, un enclos avec des animations. Vendredi, des enfants ont appris à brosser des poneys. "Je l’aime bien, il est trop beau", lance, tout sourire, Romain Moulard, 5 ans, d’Ellezelles, dans le Hainaut. Il ne peut s’empêcher de brosser encore et encore l’animal. Et il a hâte d’assister à la prochaine animation: la tonte d’un mouton.

Romain apprend à brosser un poney ©Eda

Tracteur téléguidé: seras-tu le plus rapide ?

Une minute et 55 secondes pour Jules Blanc. En ce début de matinée, le garçon de 7 ans, de Patignies (Gedinne) est le plus rapide. Il vient de conduire un tracteur téléguidé sur un parcours. "C’était facile, sauf au niveau du tournant rempli de ballots." Si, à la fin de la journée, il est toujours le plus rapide, il remportera le tracteur téléguidé. Chaque jour, un gagnant est proclamé à 17 h. Rendez-vous au stand de la province de Luxembourg.

Meilleur temps de la matinée pour Jules ©Eda

Passer son "permis" tracteur

Toujours un tracteur, mais cette fois, il faut donner davantage de sa personne. D’abord, en réussissant son "permis théorique", en répondant à cinq questions. Ensuite place au "permis pratique". Les enfants prennent place sur un tracteur, et pédalent entre les ballots de foin. Permis réussi pour Julia Jenard, 3 ans, de Wihéries, près de Dour. "J’ai su pédaler toute seule", s’exclame-t-elle tout heureuse. Avec toutefois, un peu d’aide de sa maman. Elle va pouvoir aller chercher son permis au stand Eleveo, de l’Awé (association wallonne de l’élevage) et emporter une BD "Les 24 heures de Franck au champ".

Julia a réussi son "permis tracteur" ©Eda

Lait’scapade, une expérience numérique

Ce que Clémence Guillaume, 8 ans, de Clavier, a préféré: "la tablette ". Hé oui, il n’y a pas de secret, les jeunes sont attirés par le numérique. L’Apaq-W l’a bien compris en réalisant Lait’scapade, un parcours sur le lait, de la prairie à la laiterie. À l’aide d’une tablette, les enfants scannent un QR code et se retrouvent immergés, via une vidéo à 360° au milieu d’un troupeau en prairie, dans une étable, à la salle de traite… Une animatrice explique, pose des questions, en s’adaptant à l’âge de son public. Hé non, la vache ne boit pas du lait, elle en produit car elle vient d’avoir un veau.

Sympa, l’appli Lait’scapade est téléchargeable gratuitement. De quoi découvrir l’animation à la maison.

Clémence a adoré ce parcours didactique sur le lait ©Eda

Le parcours agronome

Cette animation, on la recommande pour des enfants de plus de six ans. Localiser différentes cultures (blé, coton, rose, cacao…) sur la planète ; bien positionner des animaux sur la pyramide de la chaîne alimentaire ; répondre à des questions sur les cultures… Voici quelques-unes des animations d’un parcours élaboré par La Reid, institut d’enseignement agronomique. Après chaque activité, les participants remportent une graine. En fin de parcours, ils peuvent les échanger contre une glace, un verre de jus ou… quelques minutes passées sur un simulateur de conduite d’engin agricole !

Les participants doivent classer les animaux au bon endroit de la pyramide de la chaîne alimentaire ©Eda

Nos trucs et astuces

Demandez un bracelet à l’entrée

N’hésitez pas à demander un petit bracelet à l’entrée pour votre enfant et inscrivez-y votre nom et votre numéro de téléphone mobile. Cela peut être utile si jamais vous perdez votre enfant de vue…

Ferme enchantée

C’est l’espace dédié aux enfants et familles. Vous y trouverez quantité d’activités et d’animations à destination des enfants. Un espace littéralement pris d’assaut l’an passé. Il a donc doublé de surface cette année. Pensez bien à équiper vos enfants de petites bottes ou de vieilles chaussures, les allées sont boueuses.

Sympa pour la pause midi

En contrebas de la ferme enchantée, un espace avec tables, bancs, foodtrucks et jeux en bois. Sympa pour la pause midi.

Nichoir, mon beau nichoir

Activité toujours appréciée des enfants: ils peuvent fabriquer leur propre nichoir en bois et l’emporter avec eux. Au hall 3 du LEC.

Espace bébé confort

Besoin d’allaiter ou de nourrir bébé au calme ? De le changer ? La Foire a aménagé un espace Bébé confort à proximité du LEC. Il y a des micro-ondes pour réchauffer la nourriture de bébé. Petit bémol: il n’y a pas d’eau…

À la pêche

L’ASBL La Bourriche propose une initiation à la pêche. Les enfants peuvent tester leur habilité. De nombreux lots à gagner. Parmi ceux-ci: des cannes à pêche ! Au hall 3 du LEC.

Bison mécanique

Devant le stand Crelan, tentez de rester le plus longtemps possible sur le bison mécanique.

Sentier pieds nus

Les enfants l’adorent: le petit sentier pieds nus du hall 3 du LEC. Cailloux, laine, bois, paille… De quoi surprendre leurs petits pieds.

Les spectacles du Grand Ring

Les spectacles équestres du Grand Ring éblouissent. Consultez le programme de la Foire pour connaître les horaires. Les Pony Games du dimanche matin remportent aussi leur succès auprès des enfants.