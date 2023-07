La start-up APEO va déposer un dossier d'homologation cette année pour son bioherbicide

"On avance bien, on a fait tous les essais importants pour constituer le dossier d'homologation. Il s'agit de prouver que le bioherbicide n'est pas toxique ni pour l'environnement ni pour la santé humaine", explique Haïssam Jijakli, co-fondateur d'APEO et professeur à Gembloux Agro-Bio Tech, ajoutant que la solution mise au point par la société wallonne "est très vite biodégradée". "Il n'y a plus de résidus en deux, trois jours."