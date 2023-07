Foire agricole de Libramont : de belles et riches prairies mises à l’honneur

Pour la neuvième édition du concours “Qu’elle est belle ma prairie !”, 10 éleveurs et éleveuses wallons ont été mis à l’honneur, samedi en marge de la Foire agricole de Libramont, pour la qualité de leur prairie, symbole d’une alliance possible entre agriculture et préservation de l’environnement.