Foire agricole de Libramont : "Visite événement" du commissaire européen à l'agriculture

A Libramont, Janusz Wojciechowski a pu rencontrer les syndicats agricoles wallons et évoquer le dossier ô combien important de la politique agricole commune (Pac) et de son futur. Celle-ci devrait s'articuler autour de la sécurité alimentaire, de la stabilité de la production, du développement durable et de la qualité sanitaire, selon le commissaire européen.

"Il a souligné que la Commission européenne ne souhaitait pas de diminution de la production animale à l'échelle européenne", explique le ministre wallon Willy Borsus, pour qui il s'agit là de "déclarations assez fortes".

Alors qu'une évaluation intermédiaire de l'actuelle Pac (2023-2027) est prévue l'année prochaine, la Belgique, qui assurera la présidence du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2024, pourrait être amenée à jouer un rôle de premier plan dans cette évolution et dans la réflexion sur la prochaine Pac.

La visite du commissaire européen s'est poursuivie dans "un climat extrêmement convivial" à la rencontre d'agriculteurs, de sociétés de machines agricoles, comme l'entreprise wallonne Joskin, qui possède un site de production en Pologne, et à la découverte de la race bovine "Blanc Bleu Belge", l'un des symboles de l'élevage noir-jaune-rouge.