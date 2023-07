La Salers, une race tout terrain, à découvrir à Libramont

”Je viens à la Foire de Libramont depuis une douzaine d’années mais je n’ai jamais participé aux concours, explique-t-il. Je présente, dans l’Allée de l’élevage, la Salers, une race tout terrain encore peu connue en Belgique. Elle est très résistante aux variations de températures et s’adapte à tous types d’élevage, des plus intensifs, aux plus extensifs.”

Éleveur de Holstein, à l’origine, Marc Lacasse a opté pour la Salers dans la foulée de la crise du lait. Les 3 millions de litres de lait épandus dans les champs à Ciney l’ont profondément marqué. “À l’époque, ces images m’ont bouleversé. Je comprenais ce geste de désespoir car moi aussi je travaillais à perte. J’élevais déjà quelques Salers et connaissais les grandes qualités de cette race. J’ai compris qu’il était temps d’arrêter la production laitière.”

Le changement ne s’est pas fait du jour au lendemain. “Il a fallu négocier la vente du troupeau laitier pendant trois ans. La période de transition a été semée d’embûches. Les années qui ont suivi ont été très satisfaisantes à tous points de vue. Mon cheptel compte aujourd’hui une centaine de Salers. La vente directe de viande bio à la ferme me permet de fixer moi-même les prix. Mon activité n’est plus tributaire des fluctuations du marché. Des livraisons à domicile sont proposées dans les communes de Trois-Ponts, Vielsalm, Gouvy et Manhay, notamment.”

Père de trois enfants, Marc a transmis sa passion de l’élevage à son fils François. “Je ne pensais pas qu’un jour, il m’emboîterait le pas. Lui, a opté pour la production de poulets “Coq des Prés” Il s’est installé à Grand-Sart, dans la commune de Lierneux. À 60 ans, je ne pense pas encore à ma retraite. J’espère que l’un de mes enfants ou petits-enfants poursuivra l’élevage de Salers.”

L’éleveur est fier d’annoncer que l’an prochain, les 3, 4 et 5 mai, le premier concours européen des races Limousine et Salers se déroulera au LEC à Libramont. Pas moins de 21 pays ont été invités. “Les premières Salers sont arrivées en Belgique en 1984, il y en a aujourd’hui environ 6 000 réparties dans huit exploitations agricoles. Pour les Herd-Book Salers et Limousin belges, l’organisation de ce concours est un beau challenge”, conclut-il.