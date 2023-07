Libramont : dans les cordes, le Blanc Bleu Belge fête 50 ans de “Herd Book” et se bat pour son avenir

La race bovine est également très présente en Flandre et, en fait, dans le monde entier. ” On la retrouve dans 50 pays dans le monde. Dans de nombreux pays, c’est la première race qui est croisée avec la race locale. Le Blanc Bleu belge est réputé, nous pourrions être plus fiers de notre 'petite' race belge “, estime Mme Marchal.

Et pourtant, l’élevage bovin, et le BBB en particulier, est de plus en plus pointé du doigt : par certains pour le bilan climatique de l’élevage bovin – même s’il ne faut pas confondre l’élevage en prairie pratiqué en Wallonie avec les élevages industriels hors sol pratiqués ailleurs —, par d’autres pour des raisons de bien-être animal, par d’autres encore pour son… manque de goût.

Ces dernières critiques visent “le taurillon que les gens achètent en grande surface, qui est d’ailleurs une viande très tendre, plus maigre que le poulet, une viande de sportifs. Mais si vous allez en boucherie et achetez des vaches plus âgées, vous aura alors une viande persillée, goûteuse”, poursuit la secrétaire générale du Herd-Book BBB.

À Libramont, le concours Blanc Bleu belge est l’un des moments forts de la Foire agricole, où 188 animaux d’une centaine d’éleveurs concourraient cette année. Ce dimanche, le concours “Bleu Vallon d’or” mettra en avant des éleveurs wallons et à travers eux toute une filière qui veut jouer les cartes du savoir-faire local et de la qualité pour se garantir un avenir et, qui sait, fêter Herd-Book les 100 ans de son.