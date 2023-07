Libramont : Marianne Streel veut promouvoir “l’agri-respect”

” Nous voulons, en effet, réexpliquer les réalités de ce secteur, souligne Marianne Streel. Il nous paraît important de préciser, en particulier aux politiques, les engagements pris par les agriculteurs. Relever le défi du climat et de biodiversité, c’est ensemble que l’on va y arriver. Il ne faut pas dualiser l’environnement et la production. Si l’on ne veut pas rater la transition, il faut négocier avec les différents acteurs des mesures à la fois réalistes et pragmatiques.”

Pour Marianne Streel, cette dualisation entre lutte contre le dérèglement climatique et l’agriculture, est oppressante et injuste vis-à-vis des agriculteurs. “Ils ne sont pas insensibles au dérèglement climatique ni climatosceptiques. L’agriculture se réinvente chaque jour pour faire face aux aléas climatiques. Les agriculteurs, taxés par certains de pollueurs, en assez de cette campagne d’agri-bashing à leur égard.”

La présidente de la Fwa souhaite que la confiance, en perte de vitesse ces dernières années, en raison des crises successives et des réglementations plus contraignantes, soit rétablie.

“Nous allons à la rencontre du public pour remettre l’église au milieu du village. Les agriculteurs jouent un rôle important dans la société, il ne faut pas l’oublier. Il est temps de mettre en place des règles, des codes pour mieux nous comprendre et pouvoir travailler pour l’avenir ensemble, main dans la main plutôt que poing contre poing. Il est temps de quitter l’agri-bashing pour rentrer dans l’ère de l’agri-respect.”

Dans ce contexte, la Fédération wallonne de l’agriculture a invité les ministres présents sur le champ de foire à signer un manifeste qui les engage à participer activement à cette restauration de la confiance.