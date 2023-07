À 13 ans, Achille est éleveur à Sainte-Ode: "Le texel, c’est comme le Blanc Bleu"

"J’ai toujours adoré les concours et mon papa avait eu des texels il y a trente ans, explique le passionné de mouton. Alors quand notre troupeau de Blanc Bleu a été touché par l’IBR et que nous n’avons donc plus pu participer à ceux-ci, on a décidé de se relancer dans les moutons. C’était il y a six ans. On a été chez un éleveur pour acquérir les premiers animaux. À présent, on peut compter sur 23 brebis. Et on participe à un maximum de concours. Cette année, nous en ferons huit."

Achille n’hésite pas à partager sa passion pour les texels. "C’est un peu comme le Blanc Bleu pour les moutons car c’est la race la plus viandeuse du monde. Moi, je vais les voir tous les jours. Je leur parle. Je les soigne. Je regarde s’il n’y a pas de malade."

Le jeune éleveur attendait ce rendez-vous libramontois avec impatience. "On a pris encore plus soin des animaux qui sont présentés: les nettoyer, couper leurs ongles, tondre des parties bien précises pour démontrer la qualité de l’animal. On les nourrit un peu plus aussi d’autant que la plupart ont été sevrés il y a peu."

Et la journée avait bien commencé pour Achille et son papa Pierre avec une première place dès le premier concours. "On vient ici depuis cinq ans, poursuit le jeune homme. L’an dernier, on avait déjà décroché une première place." Même s’il aime le Blanc Bleu, Achille espère encore agrandir son cheptel. Mais il faut avant tout penser à l’école.