Foire agricole de Libramont : un bon bilan malgré la météo maussade

Ce lundi, le premier ministre Alexander De Croo est allé à la rencontre des éleveurs, des constructeurs d’engins agricole et du public présent en nombre. Parmi les 700 exposants, environ 40 % proviennent du nord du pays.

De nouveaux outils digitaux au service des producteurs locaux, restaurateurs, consommateurs et acheteurs ont été présentés, en clôture de l’édition 2023, par l'APAQ-W et le ministre Willy Borsus. L’objectif ? Encourager les liens commerciaux entre acheteurs et producteurs pour créer une dynamique économique rurale en Wallonie.

La nouvelle application mobile #Jecuisinelocal, disponible gratuitement permet aux consommateurs de trouver et de géolocaliser plus de 1 000 producteurs, points de vente ou artisans près de chez eux. Un appel aux producteurs agricoles à adhérer au nouveau projet de paiement par éco-chèques 'En direct de la ferme' a, par ailleurs, été lancé cette année.

La plateforme #Jecliquelocal sera, quant à elle lancée à la fin du mois de septembre. Elle facilitera les échanges commerciaux entre producteurs locaux et acheteurs professionnels, à travers un catalogue professionnel détaillé. Enfin, la plateforme virtuelle et gratuite “Table de terroir” permet au grand public de connaître les restaurants labellisés grâce à un catalogue étoffé et aux restaurateurs de bénéficier d’une vitrine digitale qualitative. Plus de 70 établissements sont déjà labellisés.

En 2024, la Foire agricole se déroulera du 26 au 29 juillet et se prolongera en forêt, à Bertrix, les 30 et 31 juillet.