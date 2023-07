Foire agricole : sur le champ de foire à Libramont, rien ne se perd, pas même l’urine

C’est peut-être une déclinaison du bon sens paysan, sûrement une initiative originale et favorable à l’environnement. Des collecteurs d’urine humaine ont été installés dans trois blocs sanitaires de la Foire agricole de Libramont. Le but ? Recycler ce liquide organique précieux et en faire des “biostimulants” susceptibles d’être utilisés dans l’agriculture, en remplacement d’engrais chimiques.