Foire de Libramont : le modèle coopératif Fairebel, “bouclier” contre une nouvelle crise du lait qui guette

Après le lait, le fromage, le beurre, Fairebel s’est étendue aux pommes et poires, à la viande et désormais à une liqueur, “Milkeur”, à base de lait, produite dans une distillerie de Verlaine. En tout, ce sont une quinzaine de produits qui sont commercialisés. La marque Fairebel est présente dans toutes les grandes enseignes de distribution en Belgique même si les négociations commerciales sont souvent acharnées. “En 2020, nous vendions 800 000 litres de lait. L’année dernière, nous en avons vendu 13 millions de litres. J’espère me rapprocher à l’avenir des 20 millions de litres”, explique Erwin Schöpges.

L’éleveur, qui a été aux premières loges des revendications du secteur laitier pour des prix rémunérateurs, doit regarder le chemin accompli par la coopérative depuis une petite quinzaine d’années avec une certaine satisfaction, voire fierté. “Il y a d’autres projets qui se développent dans la même philosophie que la nôtre, celle d’un commerce équitable nord-nord. Quand quelqu’un veut vous copier, c’est plutôt bien. Personne ne va jamais copier quelque chose de négatif”, sourit Erwin Schöpges. “On a transformé notre colère en un projet de commercialisation positif avec le consommateur”, résume le président de Faircoop.

Et pourtant, tout n’est pas rose dans le lait. Dernièrement, les prix ont été relativement hauts, permettant aux trésoreries de se reconstituer. Mais les coûts de production ont également explosé l’an dernier, avec la guerre en Ukraine et l’inflation galopante. Et désormais, les prix semblent refluer, la production européenne de lait ayant fortement augmenté. Les prix payés aux producteurs fluctuent actuellement plutôt autour des 40 centimes le litre de lait, pour des prix de production qui, s’ils varient d’une exploitation à l’autre, sont néanmoins estimés plus élevés que ce seuil pour nombre d’éleveurs belges. “Et on parle de 35 centimes le litre de lait pour cet automne. Quand je discute avec d’autres producteurs, ici à Libramont, ils me disent que la crise est déjà là et elle va se faire sentir dans les six mois qui viennent”, avertit Erwin Schöpges, lui-même éleveur laitier dans l’est de la Belgique.

Faircoop/Fairebel tape dès lors sur le clou de la commercialisation. Sa présence à la foire agricole de Libramont, via deux stands dont le fonctionnement est assuré chaque jour par une vingtaine de coopérateurs qui offrent de leur temps pour la coopérative, permet d’aller à la rencontre du grand public et d’améliorer la visibilité. “Tout le monde est le bienvenu chez Faircoop, mais il faut s’engager, s’investir. C’est ce qui fait notre succès. Sans cela, cela ne fonctionne pas”, conclut Erwin Schöpges.