Le Premier ministre Alexander De Croo brave la pluie à la Foire de Libramont

Père et fils, grands amateurs de chevaux, ont déjà fréquenté la Foire de Libramont à de nombreuses reprises à titre privé par le passé. Du côté des organisateurs de la Foire, on se réjouit de cette seconde visite de prestige après la venue, samedi, du commissaire européen à l’Agriculture, le Polonais Janusz Wojciechowski.

La Foire agricole de Libramont accueille bon an, mal an quelque 200 000 visiteurs sur quatre jours, ce qui en fait, selon ses organisateurs, “la plus grande foire agricole en plein air d’Europe”. Libramont attire un public flamand nombreux. Parmi les centaines d’exposants représentés à la foire agricole et forestière, environ 40 % proviennent du nord du pays.