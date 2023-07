Le site de la Foire agricole de Libramont poursuit son verdissement

”Nous sommes engagés depuis un certain temps dans une réflexion sur notre impact environnemental et notre empreinte carbone. Nous allons vers un reverdissement du site qui a été terriblement minéralisé au fil des années”, contextualise Jean-François Piérard, le président de la Libramont Coopéralia, la société coopérative organisatrice de la Foire agricole et forestière.