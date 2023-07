Nouveau projet de la Province présenté à la Foire de Libramont : centraliser et distribuer les produits locaux

La Province de Luxembourg profite de la Foire de Libramont pour proposer une vitrine de ses différents services, mais aussi à des départements associés et à d’autres provinces. L’occasion pour la députée Coralie Bonnet de faire le point sur l’avancée des différentes offres, mais aussi du travail du Collège provincial. "Nous avons fait le tour des 44 communes car il est important d’être au service de celles-ci et, à travers elles, des attentes du citoyen et ainsi pouvoir ajuster les services qui sont proposés."