L'ivresse à la Foire agricole de Libramont, un phénomène qui s'accentue chaque année

L’alcool reste problématique

Les interventions se sont notamment axées autour des problèmes de mobilité, de météo, mais aussi d’alcool. "Garantir l’accessibilité des secours au niveau de l’événement a été un point d’attention particulier pour nous. Cette foire agricole a été plutôt calme. À côté de cela, on constate, malgré tout, que de plus en plus de personnes consomment de l’alcool plus que de raison. Nous avons eu quelques échauffourées et différends familiaux, mais sans incident majeur. On constate que cela augmente chaque année", précise l’officier.

Globalement, le dispositif policier reste le même par rapport aux années précédentes. La seule petite différence, c’est que cette année, l’effectif de la police fédéral était un peu moins important. "En même temps que la foire agricole de Libramont, il y avait aussi Tomorrowland et le Grand Prix de formule 1 à Francorchamps. L’engagement policier a donc été revu à la baisse pour pouvoir assurer les trois événements", rajoute le commissaire.

Première foire comme directeur des opérations

Cette 87e édition de la foire de Libramont était la première sans André Mathieu, le désormais ex-chef de corps de la zone de police Centre-Ardenne. Néanmoins, le jeune retraité a été aperçu durant le week-end en tant que simple visiteur. Quant à Aland Dieudonné, Libramontois, c’est avec une grande fierté qu’il a accepté d’être le directeur des opérations policières de la foire agricole. "C’est ma 15e foire en tant qu’intervenant, mais ma première en tant que gestionnaire du service d’ordre. Je suis fier d’avoir fait cela une fois dans ma carrière. On verra ce qu’il adviendra, puisque c’est normalement le futur chef de corps qui reprendra la direction. Humainement, c’est une belle expérience. J’ai été entouré de personnes agréables et motivées. Nous avons tous travaillé dans le même sens et le résultat est très intéressant", termine-t-il.