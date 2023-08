La circulation des kayaks autorisée sur l’Ourthe et la Semois

En province de Luxembourg, l’activité n’a pas vraiment été à l’arrêt puisqu’à partir de la mi-juin, date à laquelle le niveau de l’Ourthe n’était plus suffisant, les loueurs se sont rabattus sur le lac de Nisramont où cinq sociétés se côtoient. “Le lac offre une belle alternative : nous y avons bien travaillé pendant plus d’un mois, souligne Adrien Kos de la société Outdoor Center de Houffalize.

La réouverture n’a pas attiré la foule car la météo n’était pas au beau fixe. “Les touristes ne sont pas très nombreux dans la région. Beaucoup ont fui les campings à cause de la pluie. Ce mercredi, quatre personnes ont choisi le tronçon Nisramont Maboge, une cinquantaine, Maboge-La Roche, ce qui est faible. Lorsqu’il fait beau, nous accueillons plus de 300 kayakistes par jour.”

À La Roche-en-Ardenne, Manu Goldschmidt de la société Ardenne Aventures, dresse un bilan en demi-teinte de cette journée de réouverture. “Nous avons décidé de ne pas autoriser l’accès au tronçon Nisramont- Maboge en raison des variations de niveaux d’eau. La rupture d’un câble du barrage mobile qui s’est produite, samedi, empêche, par ailleurs, les activités nautiques, comme le pédalo et le paddle, entre les deux ponts. En effet, il n’y a plus de retenue d’eau. Les réparations sont, semble-t-il, en cours mais aucune échéance n’a été fixée.”

En province de Namur, le débit de la Lesse a atteint 20 m3 par seconde mercredi matin et le gérant de Dinant Évasion a préféré ne prendre aucun risque. “La location est fermée ce mercredi par mesures de précaution. Il pleuvait et nous n’avons pas été assaillis de demandes. Cela dit, dès ce jeudi, il sera à nouveau possible de pratiquer le kayak de Houyet à Gendron et de Gendron à Anseremme”, précise Olivier Pitance.

Le gérant précise que la configuration de la Lesse permet la pratique du kayak même lorsque le débit de la rivière n’est pas très élevé. “Les 12 kilomètres entre Gendron et Anseremme n’ont jamais fermé. En revanche, le kayak n’a plus été autorisé sur le deuxième tronçon à partir du 15 juillet. La pluie est donc, pour nous aussi, une bonne nouvelle. Nous avons de nombreuses réservations et sommes confiants pour la suite.”